Globo de Ouro terá primeira transmissão ao vivo nos EUA em 2010

Em comunicado à imprensa divulgado nesta quinta-feira, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que organiza o evento, reconheceu que a demora em colocar a cerimônia no ar é um resquício ultrapassado de tempos mais modestos.

"Nesta era em que as notícias são disseminadas com rapidez crescente, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood tem o prazer de anunciar que a cerimônia dos Globos de Ouro 2010 será transmitida ao vivo em todo o país", disse o presidente da Associação, Jorge Camara.

A entrega anual dos Globos de Ouro é uma das cerimônias de premiação mais vista de Hollywood. Os astros e estrelas comparecem em seus melhores smokings e vestidos para percorrer o tapete vermelho e receber prêmios pelas melhores performances, filmes e programas de TV.

A cerimônia do Oscar, a premiação mais importante de Hollywood, a cargo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, também é transmitida ao vivo nos Estados Unidos.

Mas os Grammy, da indústria musical, e os Emmy, da televisão, ainda obedecem atrasos de três horas. Os responsáveis pelas duas organizações não reagiram de imediato ao anúncio feito pelo Globo de Ouro.

A 67a edição anual do Globo de Ouro acontecerá no domingo, 17 de janeiro, às 17h horário local, e será transmitida nos EUA pela NBC. As indicações para os prêmios serão anunciadas em 15 de dezembro.