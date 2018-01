Globo constrói garçoniere longe do Projac

Pela igualdade de gêneros. O Porta dos Fundos põe no ar nesta quinta, dia 1º, via YouTube, a 2ª das 3 produções feitas sob encomenda para o Project Everyone, com base nas 17 metas globais traçadas pela ONU por um mundo melhor. No vídeo Juíza, Bianca Byington (aliás, tia de Gregório Duvivier) lida com dois advogados desrespeitosos, vividos por Gregório e João Vicente. O roteiro é de Fábio Porchat.

Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros’ mal saiu dos cinemas e já estará disponível para locação nas plataformas de vídeo sob demanda das operadoras de TV paga. Vale a partir de terça-feira, dia 6, pelo Telecine On.Demand.

O Arte 1 assina a curadoria de três novas coproduções do canal. A primeira, Arte Ativa, com a produtora AIUÊ, estreou na terça-feira, dia 29, retratando a arte de rua e as intervenções urbanas no Brasil.

Ainda estão por vir no Arte 1: Arquitetos Brasileiros, de novo com a AIUÊ (estreia dia 30, às 20h30), e TecArt, parceria com a Indiana e a Rio Filmes (estreia dia 2, às 20h30), que mescla criação artística e ferramentas digitais e eletrônicas.

Por falar em digital, o vice-presidente de Criação da Agência África, Eco Molitermo, vai palestrar sobre Storytelling na era digital durante o RioMarket Advertising, no dia 10. Mostra novas oportunidades de comunicação, graças à profusão dos meios digitais.

A Playboy do Brasil lança nesta quinta, dia 1.º, a marca Brazzers no Brasil. A americana é líder mundial em conteúdo adulto na internet, e chega ao País em formato para TV, 100% em HD.

A Brazzers estará disponível no vídeo on demand, ao lado das outras marcas do grupo, como Sexy Hot, Playboy, Venus, Private, Sextreme e ForMAn.

Lady Francisco, Lúcia Alves, Monique Lafond e Dhu Moraes vivem quatro irmãs que transformam o apartamento onde moram numa república da 3.ª idade. Esse é o mote de República do Peru, primeira comédia da TV Brasil – a série estreia no dia 9, às 22h.

E, de olho no povo, a TV Brasil põe no ar, na sequência (22h30 do mesmo dia 9), a série Vou Rifar Meu Coração, que promove o repertório brega-romântico de Wando, Amado Batista, Waldick Soriano e Agnaldo Timóteo.

1 milhão de downloads nas lojas de Android e iOS (iPhone) alcançou o aplicativo da Record, lançado no ano passado. Dá acesso à grade da emissora e permite guardar e compartilhar vídeos

“Queria muito fazer um filme com aliens. Eu almoçava vendo ‘Perdidos no Espaço’ para ir para o colégio”. Andréa Beltrão A JÔ SOARES, EM ENTREVISTA EXIBIDA NESSA TERÇA, 29.