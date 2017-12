Globo começa a gravar este mês a próxima novela das 9: no ar em outubro

"Cheguei hoje no SBT e todo mundo veio falar comigo. Eu me senti nos meus 5 minutos de fama”

Carlos Alberto de Nóbrega, UM DIA DEPOIS DA EXIBIÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ‘TÁ NO AR’, E A HOMENAGEM À ‘PRAÇA’ COM A VELHA SURDA

A bela homenagem de Marcius Melhem a Roni Rios e à Praça É Nossa foi o vídeo mais visto do último programa da temporada no GloboPlay.

O episódio foi também a maior audiência de todo o histórico do humorístico, desde a 1.ª safra, registrando média de 17 pontos na Grande São Paulo e 22 no Rio.

A temporada toda teve média superior à 2.ª safra, com 15 pontos em São Paulo e 18 no Rio. Agora, é esperar pela próxima, lembrando que Adnet passa a se dedicar ao programa que apresentará no 2.º semestre, nas noites de quinta, em ritmo de late show.

A Boutique Filmes, produtora de 3%, primeira série da Netflix no Brasil, acertou com a distribuidora americana GRB a venda de dois de seus programas no exterior: o Cinelab, exibido pelo Universal, e o Lowrider, do Discovery. Os títulos já foram oferecidos ao mercado internacional no MIPTV, que termina hoje (7), em Cannes.

Por falar na MIPTV, em Cannes, onde foram anunciados os vencedores do Emmy International Kids, Malhação Sonhos, finalista na categoria “Séries”, perdeu para Nowhere Boys, produção da Austrália.

Karol Conka assina a nova música de abertura de Chapa Quente, hoje, na Globo, por sugestão da caçula de Cláudio Paiva, roteirista que assina o seriado. Tombei, a canção em questão, abre a série, que conta ainda com outras dicas do escritor de suas herdeiras, antenadas em música.

Apresentadoras da Globo de todas as idades e horários lideraram a cobiça das telespectadoras que procuraram a Central de Atendimento (CAT) da emissora em março. O Top Ten do mês inclui Patrícia Poeta, Ana Furtado, Ana Maria Braga, Giovanna Ewbank e Fátima Bernardes, cada uma com um figurino ou acessório perseguido pelo público feminino.

Saquê. Angélica e Yanna Lavigne – que está em Liberdade Liberdade, próxima novela das onze – vivem um dia de japonesas, para celebrar a cultura oriental e a ascendência da atriz, que também morou no Japão. Sábado, no Estrelas, que completa dez anos no ar.

26 milhões de tweets, recorde na história do Twitter no Brasil, somou o 16º BBB, que terminou terça com a vitória de Munik. Só a final somou 1,2 milhão de posts na rede de microblog