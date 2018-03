Globo busca realismo na próxima novela das 9 Sabe aquele negócio de comprar objetos novos para uma produção cenográfica e ‘maquiar’ seu envelhecimento para dar um toque mais real em cena? Pois é. Amora Mautner, diretora da próxima novela das 9 da Globo, está dispensando esse truque. A ordem de A Regra do Jogo, folhetim de João Emanuel Carneiro que estreia dia 31 de agosto, é já comprar os itens de segunda mão. No make up, um cabeleireiro foi trazido de uma favela carioca para fazer os penteados com lâmina, como faz entre sua clientela. A atriz Susana Pires, que fará uma manicure, aprendeu a fazer unhas em acrigel. Todo o processo segue a ideia de ser o mais realista possível, com o mínimo de recursos fakes da indústria da TV.