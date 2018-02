Globo brinda aos 100 anos de Paulo Gracindo

Filho de Paulo Gracindo e ator da Record, Gracindo Jr. não gravou para o Vídeo Show que a Globo exibe hoje, todo em tributo aos 100 anos do pai - o aniversário seria amanhã. Ocupado com as gravações da minissérie Rei Davi no canal adversário, Gracindo terá sua parte contemplada em outro evento da Globo, que promove no dia 21 uma sessão em cinema no Rio do documentário Paulo Gracindo, O Bem Amado, dirigido por ele. Na ocasião, a Globo lança um selo pelo centenário. No Vídeo Show de hoje, Pedro Gracindo, filho de Gracindo, fala sobre o avô. Além de cenas antológicas da TV, o programa ouve amigos como José Wilker, Lima Duarte, Ary Fontoura e Emiliano Queiroz.

Au revoir, Odete

Beatriz Segall já se conformou em ser tratada como Odete Roitman. Hoje, dia em que o Viva reprisa o final de Vale Tudo, ela surge no programa de Amaury Jr. na RedeTV! contando boas histórias sobre a vilã. "Entro em lojas e o vendedor me fala: ‘Oi, Odete, como vai?’". Para ela, "o grande castigo dela foi se apaixonar por César, essa foi sua ruína."

128,08

quilates tem a pedra ametista do turbante de Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi), em O Astro, joia em ouro branco, segundo a Amsterdam Sauer

"Novela, só na Globo." Alexandre Frota no Agora É Tarde, de Danilo Gentili, sustentando que novela em outro canal não repercute. Segundo ele, na Globo, até Telecurso faz eco

Como os VJs Dani Calabresa e Bento Ribeiro se conheceram? Como escolhem as piadas? Com apresentação de Guilherme Santana na pele de Sérgio Chapelin, a MTV mostra como é feito o Furo MTV, atração que completa 500 edições no ar na próxima terça.

A comemoração começa na mesma terça, às 21h30. Na quarta, o programa será apresentado de trás para diante como VTM oruF. Na quinta, acontece o FMB, o VMB do Furo, com a entrega dos prêmios da audiência e participações especiais. Já na sexta, tem melhores momentos, votados pela audiência, via Portal MTV.

O SBT comemora a vitória sobre a Record com seu Domingo Legal durante o mês de junho em São Paulo, por 6,9 a 6,6 pontos. Durante o confronto com o Tudo É Possível, de Ana Hickmann, o SBT vence com mais folga, por 7,6 a 6,3 pontos.

Ops, escapou palavrão, obra de uma das candidatas do reality show Super Chef, no Mais Você, de Ana Maria Braga, anteontem, na Globo. E não era cena ao vivo.

A Netflix anuncia renovação do acordo com a NBC Universal para distribuição de séries e filmes via streaming nos Estados Unidos. O pacote inclui The Office, 30 Rock e Parenthood, todas com delay de uma temporada, e novos episódios de Law and Order: SVU e The Event.

Iniciado às 23h35, por causa do jogo Brasil X Equador - que rendeu 39 pontos de média no Ibope em São Paulo - o 2º capítulo de O Astro manteve o fôlego, com 27 pontos de média.

Ao contrário do que acontece com outras novelas da casa, O Astro pode ser assistido na íntegra na Globo.com -com algumas falhas.

Não é do Jornal da Globo o quadro Crônicas de Nova York, de Giulianna Morrone, como aqui foi dito ontem, e sim do Jornal Hoje.