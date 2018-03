Globo aposta em personagens sensitivos em novelas

Gabriel não manuseia cartas e nem usa turbante como o vidente Herculano Quintanilha em O Astro, mas é o primeiro a abrir a tenda mística das novelas da Globo, já no fim da tarde, em Malhação. Em casa, na escola ou na rua, ele (Caio Paduan) e Alexia (Bia Arantes) entram em transes e têm visões misteriosas, que envolvem sempre o número 1046 e são embaladas por uma trilha sonora digna de filme de terror. Na esteira premonitória, no horário seguinte da dramaturgia, às 18h, a vovó Iná (Nicette Bruno), de A Vida da Gente, debate-se na cama em sonhos premonitórios. Mais à noite, às 21h, Fina Estampa tem, inclusive, uma prostituta vidente, Luana (Joana Lerner), que prevê mortes. A turma paranormal é de peso, e terá reforço: na próxima novela das 7, Aquele Beijo, que estreia dia 17, Cláudia Jimenez vai pôr humor no molho sensitivo no papel de uma cartomante que oferece banhos de descarrego a garotões numa tenda de adivinhações. Na trama de Miguel Falabella, Cláudia será uma impostora, mas o parceiro Joselito (Bruno Garcia) levará a coisa a sério. "Acho que o povo vai adorar", diz a atriz.

Finalmente, às 23h, a noite mística é encerrada pelo poderoso Herculano (Rodrigo Lombardi), além de seu conselheiro Ferragus (Francisco Cuoco) e mais uma cartomante; um trio em sintonia com as estrelas em O Astro.

Em cinco horários, são nove personagens que, de alguma forma, flertam com o sobrenatural. Uma forte e acertada aposta da Globo, na análise de Claudino Mayer, pesquisador de teledramaturgia da USP. "Esse tipo de personagem tem como função prever e trazer detalhamentos de uma possível resolução a um problema", diz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Herculano não só pressentiu a morte de Salomão Hayalla (Daniel Filho), como vive alertando Márcio (Thiago Fragoso) das armadilhas do tio Samir (Marco Ricca). O próximo exemplo disso será visto no capítulo desta quinta-feira, quando o conselheiro vai pressentir que Samir é o responsável pela morte de Valéria (Ellen Roche). Uma manobra certeira para atrair público, observa Mayer. "O místico desperta o sonho e a fantasia de uma maneira inconsciente no telespectador. Ele faz o público refletir sobre os problemas, sobre como afastar o mau-olhado ou conquistar o emprego tão desejado", diz o estudioso.

Rodrigo Lombardi, que se define como "bastante intuitivo", gosta da função de alimentar o imaginário. "O Herculano é um herói atual, autêntico, humano, que erra e acerta. São todos os ingredientes que eu acho que um mocinho de dramaturgia moderna precisa ter", diz o ator.

Quem também se diverte é a atriz Nicette Bruno, seguidora da doutrina espírita há 49 anos, no ar como a vó Iná, de A Vida da Gente. "A gente tem algumas coisas em comum. Não sou sensitiva, mas às vezes penso numa pessoa e ela aparece ou telefona", conta. "Na ficção, a Iná tem sonhos com algo que vai acontecer." No capítulo de hoje, ela irá pressentir o acidente de carro das netas Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano).

Quem também já previu mortes é Luana (Joana Lerner), prostituta vidente de Fina Estampa, que teve uma visão com a falecida Zilá (Rosa Marya Collyn). O rosto da atriz é novo na Globo - ela fez uma ponta em Tempos Modernos (2010) - e ela mesma, que já jogou tarô, não brinca com o assunto. "Vi todos os filmes do Chico Xavier e O Vidente, com Nicolas Cage", conta Joana.

E como ficam o SBT e a Record nessa história? Por enquanto, eles dispensam o arquétipo paranormal. "No caso da Record, acho que não aparecem personagens místicos por causa da ligação com a religião evangélica", explica Claudino. Para Nilson Xavier, autor de Almanaque da Telenovela Brasileira, sorte da Globo, já que os personagens são de fácil aceitação dos telespectadores. "Paranormais e místicos exercem fascínio sobre o público", diz ele. E você, já se deixou encantar?