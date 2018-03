Globo anuncia novo programa, 'The Voice Kids' Nesta segunda-feira, 23, tem estreia de novo cenário no Encontro com Fátima, que reassume o programa, e a Globo aproveita para fazer da apresentadora a porta-voz de uma grande novidade: a versão infantojuvenil do The Voice. Sucesso nas noites de quinta-feira, o show de calouros turbinado ganhará edição para menores entre 9 e 15 anos de idade. As inscrições podem ser feitas pelo site do GShow. Um nome cotado para compor o júri é Sandy, mas o time ainda está em fase de definição. Fátima faz o anúncio em meio a um novo layout de seu sofá. Agora, a banda ocupa espaço no meio da plateia e a decoração inclui um painel de LED de 32 m².