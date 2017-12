Globo amplia esforços para cativar público jovem

Isca bem-sucedida da Globo para atrair o interesse da plateia jovem por seu conteúdo, o site de Malhação no GShow, portal da casa, ganhará uma série original derivada da novela teen, unindo o útil ao agradável. Eu Só Quero Amar terá episódios inéditos publicados aos sábados, dia em que o programa não vai ao ar na TV, unindo dramaturgia e informação, em torno do casal Henrique (Thales Cavalcanti), soropositivo, e Camila (Manuela Llerena). Se na TV eles sofrem preconceito, na web os dois participam de um documentário sobre casais sorodiferentes – quando apenas um é portador do HIV. A série conta com a consultoria da UNAIDS – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Estreia dia 2.

Palmirinha chegou de skate à gravação do The Noite, de Danilo Gentili, no SBT. Sentindo-se em casa, a culinarista fofa levou uma bandeja de camafeu de nozes ao apresentador e até bateu panela. A conversa está prevista para ir ao ar ar amanhã.

Confiante no enredo de Benedito Ruy Barbosa como antídoto para a 2ª temporada de Os Dez Mandamentos, que estreia na Record na segunda, dia 4, a Globo tem mantido abertas as íntegras dos primeiros capítulos de Velho Chico, a todos, no Globoplay.

A estratégia aposta no fato de que quem começar a ver a novela não terá disposição para trocar de canal. As chamadas durante a programação também vão ganhar fôlego extra durante esta semana.

Cada foto abriga uma história. A série Fotógrafos, que estreia sexta, às 19h, no Canal ARTE1, apresentará a trajetória de 13 fotojornalistas e fotodocumentaristas nos cenários nacional e internacional, com narração em primeira pessoa.

‘Fotógrafos’ é uma coprodução entre a GW e o Canal ARTE1. A criação é da jornalista Claudia Belfort, com pesquisa de Mônica Zaratini, roteiro de Márcia Nepomuceno e direção de Elias Angico.

O ‘Materchef Brasil’ terá, nesta terça, a terceira e última rodada de seleção de candidatos, antes de iniciar de fato a competição. O reality da Band ganha aí algum tempo, à espera do fim do BBB16, que tem na terça, dia de eliminação, justamente sua edição mais forte.

Em tempo: o BBB16 terá sua grande final no dia 5 de abril, reabrindo a grade da Globo para a linha de shows pós-novela das 9.

Eva Wilma, Beatriz Segall e Laura Cardoso participam do ciclo Damas do Teatro, bate-papo gratuito com o público, dias 30 de março, 6 e 13 de abril, no Teatro J. Safra. Os encontros terão mediação do ator e curador artístico do teatro, Maurício Machado.

No set, ela sabe opinar. Glória Pires faz um afago em Zezeh Barbosa durante as filmagens de Nise – O Coração da Loucura, longa dirigido por Roberto Berliner, que estreia em 21 de abril. Pelo papel da profissional que deu início a tratamentos psiquiátricos mais humanos no hospital Pedro 2º, Glória foi premiada no Festival de Tóquio. Zezeh vive a mãe de um paciente. O título tem coprodução do canal GNT e da TV Zero.

“A novela é um grande exercício para o ator. Quem faz bem novela pode fazer qualquer coisa”

Rodrigo Santoro AO ‘OFÍCIO EM CENA’: AMANHÃ, ÀS 23H30, NA GLOBONEWS

178 capítulos tem ‘Pai Herói’, novela que deve inaugurar a presença de Janete Clair no canal Viva, para substituir ‘Laços de Família’, de Manoel Carlos, exibida desde fevereiro na faixa das 23h45