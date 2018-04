Globo ainda tem 16 episódios inéditos com Marília Pêra

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 08 Dezembro 2015 | 03h00

Vitória na Guerra. Susana Vieira e Tony Ramos gravam cena em que Adisabeba pede Zé Maria em casamento na novela das 9. Depois de mais um sumiço rotineiro, o bandido reaparece com as desculpas de sempre. Ela faz um chá, uma massagem e o pedido. E não é que ele topa? No ar dia 15.

Com programa devidamente gravado, Xuxa Meneghel pegou seu jatinho e voou do Rio para São Paulo, onde participou pela primeira vez de um programa de auditório da casa, in loco, e não em externas, como já havia feito com Rodrigo Faro.

A loira grava hoje o Legendários – Especial de Natal, de Marcos Mion, apresentador da Record que tem o melhor desempenho em redes sociais. Xuxa promete participar de todos os quadros, acompanhada de seu Juno, o namorado.

Ao completar um ano no ar, o Hora Um, telejornal que a Globo lançou na madrugada, endossa a liderança da emissora no horário – liderança que antes pertencia ao SBT – com média de 4 pontos e 45% de participação entre o total de aparelhos ligados no Painel Nacional de TV do Kantar Ibope Media.

No PNT, a audiência da Globo no horário do telejornal de Monasalisa Perrone cresceu 50%, em relação ao ano anterior. O avanço foi de 74% em Belo Horizonte, 70% no Recife, 48% em Brasília e 60% em Salvador.

O fim de ‘Os Dez Mandamentos’ endossa que muita gente que via a novela da Record também acompanhava a novela da Globo. Mas, se antes o zapping aguardava pelo fim do capítulo da trama bíblica, o crescimento da audiência de A Regra do Jogo e a baixa no saldo da Record mostram que menos gente tem emigrado da Globo.

‘A Regra do Jogo’ teve sua melhor média semanal em São Paulo, desde a estreia, na última semana, 15 dias após o fim de Os Dez Mandamentos. No horário, 48% das TVs ligadas sintonizavam a Globo.

O consumo da TV paga aumentou 31% em cinco anos, saltando de 2h23 por dia, em 2010, para 3h08 minutos diários em 2015. O estudo é da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA).

20 pontos de audiência, com 34% de participação entre as TVs ligadas, teve o ‘Domingão do Faustão’ em dia de final da ‘Dança dos Famosos’. A edição foi recorde do ano na região