Globo acumula saldo azul com 'Encontro com Fátima Bernardes'

Vida de Gado. Angélica passeia com Zé Ramalho pelo Parque das Ruínas, no bairro carioca de Santa Teresa, em conversa gravada para o Estrelas que vai ao ar hoje. O cantor rememora a infância, no interior da Paraíba, e fala sobre as influências musicais. Na Globo, às 14h.

‘A Muralha’,obra de Maria Adelaide Amaral, reinaugura a faixa de minisséries do Canal Viva, a partir do dia 29, às 23h.

Por falar no Viva, a estreia de Fera Ferida, em 15 de junho levou o canal ao Top 10 entre os indivíduos com TV paga. Entre a plateia feminina, foi vice-líder no segmento.

Estreante no papel de pai esta semana, Serginho Groisman estará no ar hoje à noite. O Altas Horas traz Thiago Fragoso e Carol Castro, entre outros, e foi gravado em maio.

... A propósito, Thiago Fragoso lembra no Altas Horas o quanto foi divertido fazer par com Mateus Solano em Amor à Vida.Mauricio Meirelles solta a voz no Spotify e, em nome de um bom cachê, vira cantor. O moço do CQC interpreta canções para a nova campanha da Ruffles.

Homem de Ferro, Darth Vader, Minions, Jack Sparrow e outras criaturas que desfilam pelos blockbusters do cinema invadiram a balada que o canal Megapix produziu em São Paulo, quinta-feira, pelo seu 7.º aniversário no ar.

‘Rio de Jano’, filme assinado por Eduardo Souza Lima, Anna Azevedo e Renata Baldi, vai ao ar hoje, às 21h05, na GloboNews, estampando o tributo do quadrinista francês Jano ao Rio. A exibição entra na onda dos 450 anos da Cidade Maravilhosa.

David Levine, executivo de programação da HBO, responsável por supervisionar o desenvolvimento e produção de séries como Game of Thrones e True Detective, estará no Rio em palestra no Seminário Internacional da Escola de Séries.

... Vai falar com criadores e empreendedores do audiovisual nos dias 29 e 30 de junho, no Hotel JW Marriot, em Copacabana.

175 inscrições recebeu o Prêmio Sexy Hot, dedicado a produções do gênero, mobilizando 19 produtoras nacionais. A categoria LGBT, sem quórum no ano passado, agora soma 20% dos inscritos