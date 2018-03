Globo abre lojinha das Índias

Disposta a instigar ainda mais a onda indiana acesa por sua novela (endossada pelo filme vencedor do Oscar, Quem Quer Ser Um Milionário?), a Globo quer a parte que lhe cabe no bolo faturado por camelôs Brasil afora: está aberta a loja virtual oficial de produtos indianos inspirados em Caminho das Índias, via Globo Marcas.

O endereço? www.globomarcas.com.

Os produtos? incenso, porta-incenso, caixinhas de chá, creme de cabelo, caneca, camisetas e, importante, as joias, que tanta cobiça tem despertado na audiência feminina. Lá estão também os CDs com a trilha da novela e hits que farão você mexer os olhinhos (como ensina a professora de dança, na página ao lado).

O custo? Bem, uma estátua em bronze de Lakshmi, a Deusa da fortuna - conhecida por sua eterna juventude e formosura -, sai a R$ 614,90. Já uma mesa indiana de madeira talhada, a R$ 277,90, e o incenso fica em R$ 14,90.

O mercadinho das Índias da Globo enfrenta forte concorrência fora dos muros da web. Que o diga a turma da 25 de Março, com ótimas ofertas do gênero.