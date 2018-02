Globo abre inscrições em busca de novos roteiristas

A Globo abre nesta 2.ª feira, dia 9, inscrições para o Globo Lab, laboratório de ideias que selecionará um roteiro de websérie, de 5 a 10 episódios, a ser produzido para o Gshow. A ideia é identificar novos talentos criativos e estreitar o relacionamento com essa nova geração, a exemplo do que já vem acontecendo em projetos como Menos30 e Papus. Interessados devem enviar um vídeo defendendo sua websérie no ato da inscrição, até 15/1, pelo www.globouniversidade.

com.br/globolab, onde há detalhes do edital. Tem de ser original – não vale animação nem jornalismo. Ao longo do processo, semifinalistas e finalistas passarão por workshops, oficinas e consultorias. A banca promete contar com grandes nomes e o vencedor, além de ter sua série produzida e exibida pelo GShow, ganhará uma imersão de cinco dias no Projac, o complexo de produção da Globo em Jacarepaguá, no Rio.