Glenn Close estréia em Damages, do FX O canal FX americano estreou Damages, protagonizada por Glenn Close. A atriz já havia participado do elenco de The Shield e volta à TV na pele de Patty Hewes, uma advogada nada boazinha, que recebeu diversas críticas positivas. O The New York Times, por exemplo, afirmou que Glenn Close deu à sua personagem um ar psicótico de Atração Fatal e comparou Patty a House, Shark e Alan Shore (Boston Legal).