Glee traz cenas quentes e provoca críticas nos EUA

O seriado Glee, sucesso entre os adolescentes nos EUA, esta cada vez mais ousado. O episódio desta semana, Blame It on the Alcohol (culpe o álcool, em tradução livre) exibido nesta terça-feira, 22, causou controvérsia.

Desta vez, uma festa na casa de Rachel Berry (Lea Michele) regada a tequila mostra uma cena em que Santana (Naya Rivera) lambe a barriga de Brittany (Heather Morris), após a loira fazer um strip. Após a festa, a série mostra as conseqüências da farra, com Brittany e Santana vomitando durante uma aula de dança. Santana e Brittany já tiveram um relacionamento no seriado. O tabloide britânico The Sun publicou fotos do episódio.

Esta não é a primeira vez que o seriado é objeto de polêmicas. No ano passado, o grupo denominado Parents Television Council pedia a retirada de uma edição da revista GQ das bancas por mostrar um ensaio sensual com as atrizes Lea Michele, Dianna Agron (Quinn Fabray) e Cory Monteith (Finn Hudson).

Apesar de o elenco ser composto por atores maiores de idade - Heather Morris e Naya Rivera têm 24 anos -, seus personagens no seriado são adolescentes, o que, segundo os críticos, poderia prejudicar a formação dos jovens.