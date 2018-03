'Glee' se prepara para seu episódio pós-Super Bowl

A série de TV musical Glee está se preparando para seu episódio pós-Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no domingo, disse a estrela Jane Lynch.

"Estamos fazendo um episódio de Glee que está usando esteróides", declarou Lynch a jornalistas, na quinta-feira. Ela interpreta no seriado a técnica de líderes de torcida Sue Sylvester.

Lynch disse que Sylvester terá de criar uma nova rotina para sua equipe de torcida do colegial Cheerios, e as acrobacias devem ser mais elaboradas e melhores do que qualquer outra que os garotos e garotas da equipe já apresentaram.

Glee é uma comédia sobre um grupo de nerds que participa de um clube de colegial liderado pelo professor Will Schuester (Matthew Morrison).

O programa se tornou um grande sucesso entre os críticos e o público da rede Fox. A segunda metade de sua atual temporada estreia logo após o campeonato Super Bowl, que também será transmitido pela Fox.

O horário é muito cobiçado porque o Super Bowl é o programa de TV mais assistido do ano nos Estados Unidos. No ano passado, 106 milhões de pessoas acompanharam o jogo. Portanto, ser exibido logo depois expõe o programa a um grande número de novos fãs em potencial.