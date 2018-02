'Glee' perde três protagonistas ao final da próxima temporada

Estadão.com.br com EFE,

Fotos: Reuters

SÃO PAULO - Lea Michele (Rachel), Chris Colfer (Kurt) e Cory Monteith (Finn), três protagonistas da comédia musical Glee, vão deixar a série no final da próxima temporada, que vai começar em setembro, informou nesta quarta-feira, 13, a revista especializada The Hollywood Reporter.

Lea e Colfer se tornaram estrelas do programa, que estreou com sucesso na telinha americana em 2009. A atriz foi indicada ao Globo de Ouro em 2009 e 2010, e seu colega conquistou o prêmio em 2010.

O cocriador da série, Ryan Murphy, afirmou que nenhum dos três intérpretes continuará na série. "Poderia mantê-los por seis anos, mas as pessoas vão criticar por não ser realista, ou poderia ser original e dizer que quando começaram na série eram estudantes de segundo ano e agora vão se formar", comentou Murphy."[Eles] Não estarão na quarta temporada", insistiu o produtor.

A atriz Lea Michele disse em sua página oficial no Twitter nesta quarta, 13, que "isso tudo é parte do plano e isso é ótimo! Isso deixará a terceira temporada incrível!". Ela também mandou um recado para os fãs da série. "Vocês estão no meu coração agora e para sempre. Isso é só o começo", disse.

Já durante a terceira temporada, Ryan Murphy confirmou que o ator que interpreta o aluno Sam, Chord Overstreet, deixará o elenco fixo da série e passará a fazer somente participações especiais, enquanto Harry Shum e Darren Criss ( Mike e Blaine, respectivamente), passarão a ter mais destaque no programa.

Outra novidade confirmada para a próxima fase de Glee é a participação especial de um ator selecionado através do reality The Glee Project. O programa, já totalmente gravado, vai ao ar na Fox e escolhe, através de desafios, um entre 12 jovens para integrar cerca de sete capítulos da série.

Glee é uma comédia musical centrada na vida de alunos que fazem parte do coral da escola, que tenta reconquistar seus tempos de glória, enquanto os estudantes enfrentam os desafios da adolescência.

A série foi uma das grandes favoritas aos prêmios Emmy em 2010 e levou 4 prêmios, apesar de ter sido desbancada por Modern Family na categoria de Melhor Comédia.

O seriado é transmitido no Brasil pelo canal a cabo Fox e pela Tv Globo.