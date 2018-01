'Glee' não perderá protagonistas ao final da temporada, diz TV FOX

A rede de televisão Fox informou no domingo que não há planos para a saída de nenhum personagem da comédia musical Glee para criar um programa independente, e que também não haverá mudanças na série The X Factor, de Simon Cowell, depois de sua primeira temporada na televisão norte-americana.

Mas os fãs de Glee ficarão contentes em ver que Lea Michele, uma das protagonistas da série, continuará na próxima temporada apesar de os personagens se formarem do colégio, disse Kevin Reilly, presidente de entretenimento da Fox, durante reuniões da Associação de Críticos de Televisão, em Los Angeles.

"Não haverá a saída de personagens do Glee (para criar uma série independente), mas aqueles personagens irão se formar e isso trouxe uma ideia muito interessante, que eu acho irá nos dar algo muito legal para explorar na próxima temporada", afirmou, referindo-se ao destino dos personagens principais após a formatura do colégio.

Embora a popularidade de Glee e New Girl tenha ajudado a rede a empatar com a CBS na liderança para a faixa de público entre 18 e 49 anos, a pontuação de Glee caiu em comparação ao semestre anterior. Reilly disse que a rede ainda precisava tomar decisões importantes sobre as séries House, que é exibida há muito tempo, Terra Nova e Fringe.

A Fox disse que chegou à liderança com The X Factor apesar de um começo instável, que não cumpriu com as expectativas do criador Simon Cowell.