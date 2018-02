Glee com Britney Spears bate recorde de audiência nos EUA

O episódio do seriado "Glee", exibido nesta terça-feira (28) nos Estados Unidos, registrou recorde de audiência. A atração foi vista por 13,3 milhões de pessoas, segunda a revista especializada Variety.

Segundo a publicação, a série musical se torna a primeira a ter um aumento de audiência na segunda semana (4%) em relação à estreia desde Seinfeld, que obteve a marca em 2003.

Com participação especial da cantora, o programa reproduziu os principais videoclipes de Britney como "Toxic", "Baby one more time", "I'm slave 4 u" e "Stronger". A atriz Heather Morris aparece com figurinos idênticos aos da cantora.

Como havia divulgado, Britney comentou o episódio no twitter. Ela elogiou o elenco - Kevin McHale, Lea Michele, Heather Morris e Sue Sylvester - e os figurinos. Ela disse que assistir a paródia de seu antigo hit , "Baby one more time", trazia muitas memórias, como se fosse "ontem".

No Brasil, o seriado produzido pela rede ABC é exibido pelo canal pago Fox.