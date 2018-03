'Glee' anuncia volta de Chord Overstreet em dezembro

Os produtores de Glee confirmaram a volta do personagem Sam Evans, interpretado pelo ator e cantor Chord Overstreet, em dezembro. O ator ficou de fora das contratações deste ano, quando Darren Criss (Blaine) e Harry Shum Jr. (Mike) foram efetivados no elenco principal da série.

No fim da segunda temporada, seu personagem, que fazia par romântico e duetos com Quinn Fabray (interpretada por Dianna Agron) se mudava com os pais para outro estado. Agora, volta para uma série de episódios da terceira temporada. "Tive meu melhor momento em Glee e não poderia ficar mais feliz em voltar", comentou o ator à 'Hollywood Reporter'.

"Adoramos Chord e sempre dissemos que o queríamos de volta. Aí está um presente adiantado de Natal para os fãs de Sam, que volta em tempo das apresentações finais", afirmou o criador da série Ryan Murphy em um comunicado oficial. Murphy não precisou o número de episódios em que Sam Evans aparecerá.

No Brasil, a série é exibida pela Globo e pelo canal pago Fox.