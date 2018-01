'Girls', da HBO, explora a realidade de Sex and the City

Alguma vez você se perguntou se a vida de solteira em Nova York é realmente como a mostrada na série Sex and the City? Girls, escrita e dirigida por Lena Dunham, que também atua no filme, é uma homenagem agridoce à série.

O filme acompanha a vida de quatro universitárias tentando encontrar emprego e amor em uma cidade grande, mas que descobrem que isso não é como na vida de conto de fadas levada por Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte na década dos libertinos anos 1990.

"Este enfoca garotas que não são de Nova York mas cresceram vendo Sex and the City' pensaram que iriam viver o sonho, e agora que chegaram é decididamente alguma coisa diferente", disse Lena na sexta-feira a críticos de TV.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lena, de 25 anos, marcou presença pela primeira vez em 2010, com seu filme de estreia, Tiny Furniture, que roteirizou e dirigiu, e no qual fez o papel de uma jovem recém-formada lutando para se adaptar depois de voltar a Nova York após concluir a faculdade.

Lena comentou que Girls, com estreia marcada para abril na HBO nos Estados Unidos, "é bem centrado" em suas experiências de vida. Ela interpreta uma personagem que tem de lidar com a realidade quando os pais cortam a ajuda financeira e ao mesmo tempo perde um estágio, que não era pago.

"Nós todos estamos conscientes de deixar claro que eles estão dando seu máximo e cometem erros, mas também trabalham duro em busca de alguma coisa", disse Lena.

"Você entende que tudo bem ser incomodado por eles, que eles estão cometendo erros terríveis. Há um senso de autocomplacência", diz o produtor-executivo Judd Apatow.

Apatow, produtor da comédia de sucesso Missão Madrinha de Casamento disse ter amado o aspecto nerd de "Girls".

"É de fato uma era de outro para mulheres talentosas na comédia", afirmou.