'Gilmore Girls' e 'Fuller House' são as séries preferidas para maratonas, diz Netflix

Segundo dados divulgados pela Netflix as séries Gilmore Girls e Fuller House são as duas prediletas do público para se assistir em maratona, isso é, sem interrupção entre os episódios até terminar-se uma temporada.

"Existe uma satisfação única ao ser o primeiro a terminar uma história, seja a página final de um livro ou os últimos momentos de sua série favorita", disse o vice-presidente de Séries Originais da Netflix, Brian Wright. De acordo com Wright, esse padrão de consumo é algo que distingue o serviço de streaming do consumo audiovisual através de meios mais tradicionais, como a televisão.

Além de Gilmore Girls e Fuller House, as séries mais assistidas em maratonas são Marvel: The Defenders, The Seven Deadly Sins, The Ranch, Santa Clarita Diet, Trailer Park Boys, F is for Family, Orange is the New Black e Stranger Things.

O Canadá lidera a lista de países cujos usuários assistem mais rapídamente a temporadas inteiras de suas séries favoritas. Na lista divulgada pela empresa, o Brasil é o último país, atrás além do Canadá, de Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Alemanha, México, Austrália e Suécia.