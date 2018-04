Gibbs, o poderoso chefão

6º ano - "Acho que vocês vão conhecer melhor Gibbs e todos os personagens, porque os roteiristas querem aprofundar esse aspecto. Todos estão tendo oportunidades e isso mantém a série sempre nova e, hoje, está melhor do que nunca em audiência. Há, por exemplo, um episódio sobre o passado de Ducky (o legista interpretado por David McCallum), com revelações surpreendentes sobre o porquê ele faz o que faz. Outro episódio especial de McGee... A série está se tornando mais desafiadora e agora temos seis roteiristas, que é mais do que tivemos durante toda a série."

Longevidade - "Temos mais dois anos, ao menos, de NCIS. Pelo menos é o que está no meu contrato."

Audiência - "Acho que a série continua forte porque as pessoas gostam dos personagens. E nós gostamos uns dos outros, de verdade. Isso tudo faz a série funcionar."

NCIS da vida real - "Nunca tinha ouvido falar de NCIS e a série fez todo mundo conhecer o departamento, que foi criado na Segunda Guerra Mundial e era um braço da Marinha. Depois do 11 de Setembro as atribuições do departamento se modificaram."

Consultores - "Temos consultores. Michael (Watherly) encontrou alguns agentes, mas nunca fala com eles. Eu sempre ligo para o meu. David McCallum faz autópsias (risos) e sempre lê textos médicos... Cada ator trabalha de um jeito."