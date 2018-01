Gianecchini terá doença em nova novela

Quem assistiu ao Globo de Ouro no TNT pode ter estranhado a quantidade de anúncios da HBO nos intervalos. Apesar de serem concorrentes na TV paga, os dois canais pertencem ao grupo Time Warner.

Sem nem terem chegado aos cinemas brasileiros, os filmes premiados e indicados ao Globo de Ouro, como 12 Anos de Escravidão, Clube de Compras Dallas e A Menina que Roubava Livros, foram adquiridos pelo Telecine, que deve exibi-los este ano.

Concorrente direto do Netflix, o Muu, site de vídeos sob demanda com conteúdo dos canais Globosat, lançou esta semana a série Bonekickers: Os Segredos do Tempo, exclusivamente para a internet.

Desenvolvida pela BBC One, Bonekickers mostra um grupo de arqueólogos que investiga mistérios em torno de objetos lendários, como a espada do Rei Arthur. Entre eles está Hugh Bonneville, o Robert Crawley de Downton Abbey.

Foi batido o martelo sobre os temas da segunda temporada de Tabu Brasil, que a Bossa Nova Films produz para o NatGeo. Entre eles estão obesidade, Aids, prisão feminina e humanização de pets.

Para dar espaço a uma entrevista coletiva com o presidente da França François Hollande, a TV5 Monde interrompe a programação de hoje entre 13h15 e 15 horas.

Visto em dose dupla na TV, no Luciana By Night, da RedeTV!, e no Fritada, do Multishow, o humorista Diogo Portugal volta aos palcos paulistanos na quinta, com a estreia no espetáculo Portugal É Aqui!, no Teatro das Artes.

Ficou marcada para março a estreia da quinta temporada de The Vampire Diaries na MTV.

Big Brother começa hoje, com telefone. Na 14ª edição do Big Brother Brasil, que começa nesta terça, às 22h20, na Globo, haverá três Big Fones na casa para que os participantes tenham mais chances de atender. É pelo aparelho que os confinados recebem recados em que têm de escolher alguém para eliminar ou proteger. Somente o primeiro dos três que tirar o fone do gancho ouvirá a mensagem.