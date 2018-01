Gfk começa a trabalhar seus números de audiência no mercado publicitário Mana. Roberta Estrela D’Alva, que se apresenta como “atriz-MC”, diretora teatral, cantora, compositora, diretora musical, pesquisadora, ativista e slammer, é a nova apresentadora do Manos e Minas, da TV Cultura, que estreia reformado em novo horário, sábado, 25, às 19h. Babilônia’, novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, será exibida pelo STV, de Moçambique, considerado o principal canal aberto do país. A trama já foi vista em Portugal e no Uruguai. Uma edição do ‘Bem Amigos’ especial será promovida durante a feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), a partir do dia 29, em São Paulo. A apresentação será de Luiz Carlos Jr. e a mediação, de Joanna de Assis. Os convidados são ex-atletas como Flávio Canto, Nalbert e Raul Costa Jr. Para quem acha que 'Velho Chico' consome muito dos cofres da Globo: não é que a novela custe uma pechincha, mas maior parte do material usado para compor o bar de Chico Criatura (Gásio Amadeu), por exemplo, a decoração das festas na cidade e outros cenários, vem de material descartado. Ali tem axita, cabides,renda sisal, botões, argolas de madeiras, sobras de cortinas velhas, grade de ventiladores, tubo de papel-toalha, carretel, embalagens, tecidos, sucatas, sobras de trabalhos, galhos que caem das árvores, cristais, bolsas e carteiras de tecidos, bucha vegetal para fazer bonecos, restos de vassoura, pincel, tudo enfim que dê movimento. Aliás, está prevista para hoje, 15, a retomada do romance caliente entre Santo (Domingos Montagner) e Teresa (Camila Pitanga). Aguinaldo Silva já tem data de estreia para sua próxima novela na Globo: 23 de março de 2018, na faixa das 21h. O autor já começa a trabalhar na construção de alguns personagens. A Band foi vice-líder na prévia de audiência do horário de exibição de Portugal X Islândia, pela Eurocopa, na tarde da terça, 14, com 6,7 pontos, ante 11,4 da Globo e 6,1 da Record, em São Paulo.