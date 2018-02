Geraldo vira inimigo do líder da Portelinha

A obsessão de Juvenal (Antonio Fagundes) por Alzira (Flávia Alessandra) trará sérias conseqüências ao líder comunitário. Completamente apaixonado pela dançarina, Juvenal desprezará até Geraldo (Wolf Maya), seu sócio e amigo. Veja também: Trama ganha triângulo amoroso Ferraço tenta matar Maria Paula No dia em que Jojô (Wilson dos Santos) promete fechar a uisqueria para Alzira dançar exclusivamente para Juvenal, Geraldo chega de surpresa na casa do amigo, que diz que precisa sair, sem lhe dar mais explicações. Desconfiado, Geraldo segue Juvenal, descobre seu paradeiro e se sente traído pelo amigo. A situação piora quando Dorgival (Ângelo Antonio) descobre que a mulher o está traindo com Juvenal. Os dois se unem contra o líder da Portelinha e contam ainda com a ajuda de Evilásio (Lázaro Ramos), que a essa altura já terá se desentendido várias vezes com o chefe.