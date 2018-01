Geraldo é suspeito de atirar em Juvenal

Um DVD pirata com imagens feitas aleatoriamente por Duda (Guilherme Gorski) durante a invasão da Portelinha mostra o momento em que Juvenal Antena (Antônio Fagundes) foi alvejado por um tiro. As imagens deixam claro que não foi o bandido Lobato (Paulo César Pereio) quem atirou no líder da favela. Veja também: Carolina Ferraz será vilã em 'Beleza Pura' Miguel e Laura tentam fugir de Passaperto Fashion week novelas Intrigado, Juvenal percebe que há um outro inimigo, desconhecido, dentro da Portelinha. As suspeitas recairão sobre Geraldo Peixeiro (Wolf Maya), que aparece correndo no meio do tiroteio. Rival de Juvenal Antena na disputa pelo amor de Alzira (Flávia Alessandra), Geraldo perde a parada definitivamente. Depois da primeira noite de amor com Alzira, Juvenal a pede em casamento. A dançarina aceita e, a partir daí, começa seu reinado como primeira-dama da Portelinha.