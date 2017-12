George R.R. Martin diz ter 'plano B' para 'Game of Thrones'

George R.R. Martin afirmou em entrevista à Empire Magazine que já escreveu um plano B para o final de Game of Thrones caso tenha um bloqueio para a série. Há muitos anos, o autor afirma que já sabe como a saga de livros irá terminar, e chegou a explicar aos produtores da adaptação televisiva suas ideias para o caso de algo acontecer com ele antes de terem escrito o episódio final.

"Dois grandes livros, cada um com 1500 páginas manuscritas, isso dá 3 mil páginas. Acho que tenho uma boa chance (de terminar a obra como deseja). E, sabe, se eu me sentir pressionado, posso fazer um cometa atingir Westeros e destruir todas as formas de vida", disse.

O escritor, porém, se recusa a dar mais detalhes sobre o final da bem-sucedida saga (seja o elaborado, pensado há anos, seja a saída mais simples): "Odeio sinopses. Eu tenho um amplo sentido de para onde a história vai. Eu sei o final, eu sei o final dos principais personagens, e eu sei quais serão os principais pontos de virada e eventos dos livros, qual será cada clímas. Mas eu não sei necessariamente cada pequena virada que acontecerá pelo caminho. Isso é algo que eu descubro conforme vou escrevendo, e é o que torna tudo agradável."