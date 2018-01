George Clooney volta à televisão com série 'Ardil-22', quase 20 anos após 'ER'

George Clooney fará seu retorno à televisão em uma adaptação do livro Ardil-22, informou a Paramount Television nesta quinta-feira, 16, quase 20 anos depois de deixar o programa de sucesso ER para se tornar um dos maiores nomes do cinema.

Clooney irá dirigir e protagonizar a série de seis episódios, baseada no romance tragicômico de 1961 do autor norte-americano Joseph Heller, Ardil-22, para a Paramount Television, controlada pela Viacom, e o Anonymous Content, gravando no início de 2018, afirmou o estúdio.

O programa ainda não foi adquirido por nenhum canal para distribuição, mas deve atrair ávidas ofertas devido ao envolvimento de Clooney.

“Ardil-22” acompanha a história de um soldado norte-americano chamado Yossarian durante a Segunda Guerra Mundial que está furioso com o fato de que seu próprio Exército fica elevando o número de missões que um soldado precisa completar antes de poder voltar para casa .

O único modo de Yossarian evitar estas missões é declarando insanidade, mas o único modo de provar insanidade é com a disposição de embarcar em missões perigosas.

Clooney, de 56 anos, interpretará o comandante de Yossarian, o coronel Cathcart. Nenhum outro membro do elenco foi anunciado.

A mudança do ator para a televisão acontece depois que estrelas vencedoras do Oscar como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Julia Roberts, Robert De Niro e Michael Douglas, assumiram papeis em projetos televisivos nos últimos anos.

Atualmente, mais de 400 programas de televisão estão sendo produzidos por ano nos Estados Unidos, tanto em canais tradicionais como em serviços como Netflix, Amazon, Hulu e Apple, contribuindo para o que muitos chamam de “nova dourada” da televisão.

Clooney ficou famoso como ator em séries de televisão como “Vivendo e Aprendendo”, “Roseanne” e como parte do elenco original do drama médico “ER” em 1994, interpretando o médico Doug Ross. O ator deixou “ER” em 1999 e desde então construiu uma carreira bem sucedida no cinema, em filmes como a franquia de “Onze Homens e Um Segredo”, “Amor Sem Escalas” e “Gravidade”

Recentemente, Clooney dirigiu e co-escreveu a comédia da Paramount Pictures “Suburbicon: Bem-Vindos Ao Paraíso”.