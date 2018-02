George Clooney fará participação em 'Downton Abbey'

LONDRES - O ator americano George Clooney fará uma participação em um episódio da popular série britânica Downton Abbey, que irá ao ar em dezembro, segundo revelou nesta quinta-feira, 11, um porta-voz do canal ITV.

O carismático intérprete de 53 anos fará um personagem americano que aparece como convidado em um casamento no interior da Inglaterra. O capítulo foi escrito a fim de arrecadar fundos para uma iniciativa benéfica, chamada "Text Santa", da ITV, da qual, em cada ano, participam várias instituições de caridade britânicas, como a Teenage Cancer Trust, que levanta recursos para adolescentes com câncer, ou o Alzheimer's Society, que reúne dinheiro para a luta contra essa doença.

De acordo com o comunicado, Clooney vai participar em um esquete de um episódio. A estrela de Hollywood, que está noivo da advogada britânica Amal Alamuddin, já gravou as cenas.

Clooney já trabalhou previamente com um dos atores que participam de Downton Abbey, Hugh Bonneville (Lord Robert Crawley), no filme Caçadores de Obras-Primas (2014).

No início deste ano, Clooney foi visto com sua noiva nas imediações da localização em que a série é gravada, o castelo de Highclere, no condado de Berkshire, perto de Londres. Ao que parece, o ator é um grande seguidor de Downton Abbey, além de ser um bom amigo de Bonneville, segundo o The Guardian.

Clooney recebeu o Oscar de Melhor Ator pela interpretação no filme Syriana - A Indústria do Petróleo (2005), e foi produtor de Argo, que recebeu o Oscar de Melhor Filme em 2012.