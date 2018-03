Geek e louco por 'Guitar Hero'

No início do mês, o ator irlandês A.J. Buckley esteve no Brasil (Rio, para ser exato) por 10 dias. O Adam Ross de CSI: NY veio para ser fotografado para uma marca de sapatos, mas acabou sendo notícia pelas várias investidas que, ao lado do colega Ethan Ericksson, deu nas modelos do Fashion Rio.

Por telefone, Buckey conversou com o Estado e foi só elogios ao público brasileiro. "Até os paparazzi de vocês são simpáticos", brincou.

Pergunta clássica: o que está achando do Brasil, A.J.?

É a minha primeira vez aqui e estou impressionado. As pessoas são muito simpáticas, alegres e a cultura de vocês é contagiosa. Estou na minha folga e vim fotografar para o catálogo de moda da grife de uma amiga minha. Vou voltar no Ano Novo.

O que você pode nos adiantar sobre a 6ª temporada de 'CSI: NY'?

A cada temporada os fãs vão descobrindo um pouco mais sobre o Adam. As surpresas que você vê também acontecem para mim. Acho que nesse ano será mais explorado o passado do meu personagem, que vai mostrar por que ele é a pessoa que se tornou. O Adam é uma pessoa divertida, que não se leva a sério, mas também é muito concentrada. Na vida real também sou assim.

Em um dos episódios do 5º ano, vimos brevemente que o Adam sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Isso será mais explorado pela frente?

É, o Adam Ross sofre disso. Realmente não sei, espero que sim. Quando criança eu tive dislexia e sofri com isso a minha vida inteira.

Adam é um grande geek (nerd de tecnologia). Você também é?

(Risos). Claro! Eu adoro a Apple, uso tudo deles, porque do ponto de vista de filmagem, de edição de vídeos, ela é a melhor que tem. Amo fazer filmes, editar... Também amo fotografias.

E 'Guitar Hero', você curte? Em uma cena de um episódio, o Adam diz que esse é o melhor passatempo após a conclusão de um caso.

Cara, eu sou louco por Guitar Hero! Tenho em minha casa e sempre chamo os meus amigos para jogar. Também adoro cozinhar, então nós ficamos lá bebendo um vinho e "tocando" pra valer. Rimos muito!

Qual a sua música predileta de tocar com aquela guitarrinha de plástico?

Ah, qualquer uma do Aerosmith! Do Cream também gosto de qualquer coisa. Na verdade eu sou baterista e por isso adoro o Brasil. Estive um dia desses visitando uma casa de samba, é assim que chama? Aquilo é fenomenal! Não é exagero: eu realmente estou apaixonado pelo seu País.