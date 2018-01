Gays homenageiam séries 'Brothers and Sisters' e 'Ugly Betty' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - "Brothers & Sisters" foi considerado o melhor seriado dramático da TV, e "Ugly Betty", o melhor seriado cômico na 19a cerimônia anual de entrega dos GLAAD Media Awards, que premiam retratos de gays e lésbicas na indústria do entretenimento. As duas séries da ABC receberam os mesmos prêmios no evento do ano passado, realizado para levantar fundos para a GLAAD -- Aliança de Gays e Lésbicas Contra a Difamação. "Kathy Griffin: My Life on the D-List", do canal Bravo, foi considerado o melhor programa de reality show. Ellen DeGeneres entregou a Janet Jackson o troféu Vanguarda, que homenageia profissionais da mídia que aumentaram a visibilidade e compreensão da comunidade de gays, lésbicas e transgêneres. Sharon Stone entregou um troféu a outro músico, Rufus Wainwright, por seus esforços na promoção de direitos iguais. O fotógrafo Herb Ritts foi homenageado postumamente com o troféu Pioneiro, recebido por Cindy Crawford em nome da Fundação Herb Ritts. O evento aconteceu no sábado no Kodak Theater. (Por Gregg Kilday)