Gastronomia com tempero indie

O chef Sam Mason tem um tremendo jeito de roqueiro: só usa camisetas com estampas legais, tem os braços tatuados e uma postura toda cool. Ele juntou sua paixão pela culinária e pelo rock alternativo num dos programas mais legais da web, o Dinner With the Band (www.onnetworks.com/videos/dinner-with-the-band). Mason recebe bandas que estão tocando em Nova York em seu loft. Além de cozinhar e entrevistar as bandas, a atração sempre conta com shows ao vivo. Na cozinha, o chef prepara de hambúrgueres ao peruano ceviche. Para comer com os olhos e com os ouvidos.