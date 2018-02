Gary Sinise cria um avatar em CSI: NY Depois dos detetives de Law & Order: Special Victims Unit perseguirem um estuprador em um mundo virtual, chegou a vez do Second Life fazer parte de outro departamento policial. Em episódio de CSI: NY, Mac Taylor - interpretado por Gary Sinise (foto) -, cria um avatar para investigar um crime por meio da internet. Quem quiser conferir o clipe do episódio, basta entrar no YouTube (http://tinyurl.com/yt7ryg).