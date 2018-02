Garoto Enxaqueca parte 2: o retorno

Confesso: fui um "MTViciado". Daqueles de passar as tardes assistindo Radiola, Garganta & Torcicolo, Disk MTV e indo até à noite com Teleguiado e Pé na Cozinha. Durante esses programas, eu adorava ver as vinhetas da Vacaláctica e do Garoto Enxaqueca. Esse último era demais: um garoto resmungão, parecido com aquele amigo que todo mundo tem um igual. Para relembrar o desenho, há na web alguns vídeos feitos por um tal de Cleber Drago que imitam a vinheta, mas com pessoas reais. Além de copiar episódios clássicos, são criados novas histórias. De tão ruim, é bom! Vai lá: http://tinyurl.com/2d4d9s.