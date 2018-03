Garfield? Não, Simon?s Cat

A minha animação predileta, que existe exclusivamente na internet, é Simon?s Cat (www.youtube.com/simonscat). Criada pelo britânico Simon Tofield, a história do desenho, cujo traço e estilo são similares ao clássico Garoto Enxaqueca, é até meio bobinha e copiada de Garfield: Simon é um rapaz solteiro que tem um gato gordo e folgado que faz de tudo para comer na hora em que bem entende. Como ele está sempre com fome, o coitado do Simon vira uma marionete do seu bichano. Tudo bem, o enredo não é lá grande coisa (apesar de não ter nenhum diálogo), mas o felino é carismático demais e sua cara-de-pau é inacreditável.