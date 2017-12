'Game of Thrones' ultrapassa a série de livros na qual é baseada e estreia sexta temporada

Afinal, o que aconteceu com Jon Snow? Desde o fim da quinta temporada de Game of Thrones, no ano passado, essa questão atormenta aqueles que acompanham a saga épica e fantasiosa levada para a TV pelo canal por assinatura HBO. E, até aqueles mais ansiosos, que aceitam descobrir spoilers para acalmar os nervos, foram obrigados a viver meses com a indagação na cabeça e o coração na boca. Afinal, ninguém sabe.

Talvez seja o início de temporada mais angustiante desde a estreia de Game of Thrones, adaptação da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R.R. Martin, em 2011. O produto levado para a telinha por David Benioff e D. B. Weiss, enfim, ultrapassou as toneladas de páginas escritas por Martin.

A obra literária segue inacabada. O último livro da série, o quinto volume, chamado A Dança dos Dragões, saiu em um longínquo ano de 2011. E seu sucessor, Os Ventos de Inverno, tem seu lançamento adiado por Martin ano após ano. A última previsão é que o tijolo literário chegaria às prateleiras até o fim de 2016, mas a data de lançamento já foi empurrada para 2017. Há ainda mais um livro para sair, chamado provisoriamente de O Sonho da Primavera, mas é bom os fãs da literatura dura e fantástica de Martin esperarem sentados por esse aí.

Todos aqueles que acompanham Game of Thrones, na forma que for, nos livros, na TV ou em ambos, começam a sexta temporada, cuja estreia mundial, incluindo o Brasil, ocorre neste domingo, às 22h, no canal por assinatura, em pé de igualdade. Desde que a série completou o ciclo da quinta temporada, naquela noite de 14 de junho, somente Martin, os produtores da série e o elenco têm alguma ideia de qual será o rumo tomado pelo seriado. Atenção, a partir deste momento, os acontecimentos da quinta temporada serão debatidos, assim como as previsões para o sexto ano. Ou seja, spoilers à frente.

Inicialmente, Jon Snow está definitivamente morto. O jovem, um dos últimos queridinhos dos fãs a sobreviver à carnificina que é Game of Thrones, chegou ao posto de comandante da guarda chamada Patrulha da Noite, que guarda uma muralha gigantesca de gelo que divide o continente fictício de Westeros dos perigos que existem ao norte dali – nisso inclua gigantes, homens selvagens que vivem no norte e zumbis de gelo praticamente imortais, responsáveis por protagonizar muitos pesadelos por aí. Snow fez o que pôde para defender o continente, criou alianças, fez inimigos, e morreu pelas mãos dos seus companheiros. Foi dezenas de vezes esfaqueado por integrantes da Patrulha, como um César traído por aqueles que mais confiava.

E aquilo doeu. Qualquer um que se inicie na série sabe que é preciso aprender a não se apegar aos protagonistas. Foram dezenas de mortes trágicas ao longo desses cinco anos (ou cinco livros). Depois de tantas perdas e a sobrevivência de Snow até então, foi inevitável não imaginar que ele seria, de fato, o mocinho da história, responsável por guiar a trama até um fim razoavelmente feliz. Mas não é assim que Martin trabalha.

O sangue que esparrama pela neve, ao redor do corpo quase sem vida de Snow, na imagem do fim da quinta temporada, diz o que precisa ser dito: o personagem morreu. Isso não significa, contudo, que os fãs não tenham se apegado a outras possibilidades de que talvez ele reviva. O ator Kit Harington, que vive o personagem, afinal, foi visto nas filmagens da sexta temporada. E Game of Thrones já mostrou alguns personagens que retornaram do mundo dos mortos. Snow será um desses? Vamos descobrir hoje.