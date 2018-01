‘Game of Thrones’ lidera a lista de indicados ao Emmy

As séries estreantes True Detective (drama policial da HBO) e Orange Is The New Black (comédia ambientada em uma prisão, do Netflix) acumularam cada um uma dúzia de indicações ao Emmy, desafiando séries mais “tradicionais”, como Breaking Bad e Modern Family.

A empresa de streaming online Netflix mais do que dobrou suas indicações ao prêmio mais importante da TV em relação ao ano passado, alcançando 31 no total (House of Cards, também do Netflix, teve 13).

O thriller medieval da HBO Game of Thrones lidera a lista dos indicados em 19 categorias, e empurrou a lista de nominações do canal para 99, a maior marca de qualquer emissora em 14 anos.

Os competidores indicados para o prêmio principal, Melhor Série de Drama, foram: Breaking Bad (AMC), Mad Men (AMC), House of Cards (Netflix), Downton Abbey (PBS), Game of Thrones (HBO) e True Detective (HBO).

True Detective, que segue a investigação de uma série de crimes sádicos na região rural do Louisiana, rendeu indicações de Melhor ator em drama tanto para Matthew McConaughey quanto para Woody Harrelson, protagonistas da série e duas das maiores estrelas do cinema que se aventuraram na indústria da TV no último ano.

Em outro cross-over com o cinema, a minissérie Fargo, baseada no filme cult dos irmãos Coen e estrelando Billy Bob Thornton e Martin Freeman, juntou 18 indicações, incluindo a categoria melhor ator para minissérie para os dois.

Na categoria filme para TV, The Normal Heart, da HBO, baseado na história real de um ativista portador de aids em Nova York, recebeu 16 nominações, incluindo uma de melhor ator para Mark Ruffalo.

A 66ª Cerimônia de Entrega do Emmy será realizada no dia 25 de agosto, no Nokia Theatre, em Los Angeles.

Veja abaixo a lista de indicados nas principais categorias:

Melhor Série de Comédia

“The Big Bang Theory” (CBS)

“Louie” (FX)

“Modern Family” (ABC)

“Orange Is the New Black” (Netflix)

“Silicon Valley” (HBO)

“Veep” (HBO)

Melhor Série de Drama:

“Breaking Bad” (AMC)

“Downton Abbey” (PBS)

“Game of Thrones” (HBO)

“House of Cards” (Netflix)

“Mad Men” (AMC)

“True Detective” (HBO)

Melhor ator em uma série de comédia:

Jim Parsons, “The Big Bang Theory” (CBS)

Matt LeBlanc, “Episodes” (Showtime)

Don Cheadle, “House of Lies” (Showtime)

Louis C.K., “Louie” (FX)

Ricky Gervais, “Ricky” (Netflix)

William H. Macy, “Shameless” (Showtime)

Melhor atriz em uma série de comédia:

Lena Dunham, “Girls” (HBO)

Melissa McCarthy, “Mike & Molly” (CBS)

Edie Falco, “Nurse Jackie” (Showtime)

Taylor Schilling, “Orange Is the New Black” (Netflix)

Amy Poehler, “Parks and Recreation” (NBC)

Julia Louis-Dreyfus, “Veep” (HBO)

Melhor ator numa série de drama:

Bryan Cranston, “Breaking Bad” (AMC)

Kevin Spacey, “House of Cards” (Netflix)

Jon Hamm, “Mad Men” (AMC)

Jeff Daniels, “The Newsroom” (HBO)

Matthew McConaughey, “True Detective” (HBO)

Woody Harrelson, “True Detective” (HBO)

Melhor atriz numa série de drama:

Michelle Dockery, “Downton Abbey” (PBS)

Julianna Margulies, “The Good Wife”

Claire Danes, “Homeland” (Showtime)

Robin Wright, “House of Cards” (Netflix)

Lizzie Caplan, “Masters of Sex” (Showtime)

Kerry Washington, “Scandal” (ABC)