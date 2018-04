'Game of Thrones' ganha primeiro vídeo teaser da sexta temporada

A sexta temporada de Game of Thrones ganhou seu primeiro teaser nessa quinta-feira, 3. O vídeo não mostra nenhuma grande cena nova, mas é marcada pela narração do ator Max von Sydow. Ele foi contratado em agosto deste ano para viver o misterioso corvo de três olhos no próximo ano da série da HBO.

"O passado já foi escrito e a tinta está pingando", diz o personagem enquanto cenas marcantes das temporadas passadas da série são exibidas, como a morte de Jon Snow ao final da quinta temporada. Eles não fazem ideia do que vai acontecer", encerra a voz de Isaac Hempstead Wright, jovem que vive Bran Stark na produção.

O personagem, visto pela última vez encontrando o corvo no final da quarta temporada, deve retornar para o sexto ano, que só estreia em abril de 2016.