'Game Of Thrones' estreia no canal Cinemax

Pela primeira vez em um pacote básico de TV por assinatura no Brasil, o canal Cinemax vai exibir a primeira temporada de Game of Thrones. A premiada produção original da HBO vai ao ar a partir do dia 28 de março, às 22 horas, com reprises aos sábados após a Sessão Máxima.

Game of Thrones, quebrou o recorde como o programa que mais ganhou prêmios Emmy. A série é um fenômeno de audiência, com fãs em todo o mundo.

Nos EUA, a sexta temporada (2016) teve pico de 10 milhões de telespectadores. Na quarta temporada, a série ultrapassou 250 milhões de usuários que postaram sobre o tema em suas redes sociais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E ainda, ao final de cada episódio, o telespectador será convidado a acessar o canal do Cinemax Brasil no YouTube para conhecer os segredos por trás das câmeras da série. Ao todo foram produzidos 10 vídeos com diversos conteúdos inéditos.