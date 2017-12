'Game of Thrones' encerra quinta temporada com recorde de audiência A série Game of Thrones, da emissora HBO, encerrou sua quinta temporada no domingo, 14, com uma audiência recorde de 8,1 milhões de espectadores, apesar de coincidir com a transmissão da quinta partida das finais da NBA, informou nesta terça-feira a empresa de consultoria Nielsen.