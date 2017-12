'Game of Thrones' é a série mais vista da história do HBO

Game of Thrones já é a série com maior audiência da história do canal americano HBO, desbancando do posto principal a antológica The Sopranos (no Brasil, Família Soprano), de acordo com a revista americana Vulture.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo canal, que também divulgou que a atual temporada tem atraído, em média, 18,4 milhões de espectadores toda semana - apenas nos meios legais (além da transmissão ao vivo no canal por assinatura, as reprises e streamings pagos na internet, por exemplo).

A série ultrapassou o recorde estabelecido pela Família em 2002, que teve uma média de 18,2 milhões de fãs grudados na TV por semana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já em 2013 Game of Thrones ameaçava alcançar a audiência de Sopranos, mas ainda ficava em segundo lugar na história do canal.

Como diz a Vulture, todos os homens devem morrer, mas pelo menos muita gente está vendo os homens e mulheres de GoT entrarem na imortalidade.