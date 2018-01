'Game of Thrones' bate novo recorde de audiência em estreia da 7ª temporada

A estreia da sétima temporada de Game of Thrones no último domingo registrou um novo recorde de audiência para o canal HBO, que alcançou 10,1 milhões de espectadores nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira a revista "Variety".

Essa quantidade representa um aumento de 27% em relação à estreia da sexta temporada, em abril do ano passado. No total, o mais novo episódio, intitulado "Dragonstone", reuniu 16,1 milhões de espectadores contando com as reproduções pela internet.

Além disso, a estreia da sétima temporada foi o episódio com maior atividade no Twitter da história, com 2,4 milhões de tweets publicados durante a exibição do capítulo.

Se você ainda não assistiu ao episódio, não leia a próxima informação por motivos de spoiler: a aparição do cantor Ed Sheeran levou grande parte do protagonismo da noite, com 7% dos tweets focados nas cenas do ruivo.

The Winds of Winter, o último episódio da sexta temporada da série, reuniu 8,9 milhões de espectadores, o que significava o recorde para a superprodução do canal até então.

Segundo o canal, a audiência global do último capítulo da sexta temporada, que soma as transmissões originais, as gravadas, as repetições, as sob demanda e as pela internet através das plataformas HBO Go e HBO Now, superou os 23 milhões de espectadores.

Estes dados confirmavam a série como a mais vista da televisão a cabo atrás apenas de The Walking Dead, da AMC.