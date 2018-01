Galego é eliminado do Big Brother com 63% dos votos

Rafael Galego foi eliminado do BBB 8 no paredão da noite desta terça-feira, 22. Ele é o segundo eliminado da casa nesta edição do programa e recebeu 63% dos votos do público. Galego estava no paredão, que teve 18 milhões de votos, com Rafinha. O estudante de medicina foi indicado pela líder da semana, a produtora de moda Bianca Jahara. Rafinha foi um dos indicados pelos participantes do programa, mas recebeu o mesmo número de votos de Gyselle, com três indicações cada um. Devido ao empate, Bianca escolheu proteger uma mulher e indicar um homem ao paredão. Na semana passada, a modelo paulista Jaqueline Khur foi a primeira eliminada do programa. Com a saída de Galego, ficam na casa Thatiana, de 21 anos, estudante e professora de inglês de Brasília; Natália, de 22 anos, modelo de Passo Fundo (RS); Gyselle, de 23 anos, estudante de Teresina (PI); Juliana, de 22 anos, jornalista e modelo comercial de Santos (SP); Bianca, de 28 anos, produtora de moda do Rio de Janeiro (RJ); Thalita, de 29 anos, atriz e bartender do Rio de Janeiro (RJ). Além delas, ficam os homens Luiz Felipe, de 20 anos, estudante de São Paulo (SP); Gustavo, de 23 anos, professor de educação física de Goiânia (GO); Marcelo, de 31 anos psiquiatra de Presidente Prudente (SP); Marcos, de 26 anos, estudante de Vitória (ES); Alexandre, de 24 anos, modelo de Limeira (SP); Fernando, de 25 anos, gerente de contas do Rio de Janeiro (RJ); Rafael, de 23 anos, estudante de João Pessoa (PB). var keywords = "";