Galã da série 'Awkward' conta como lida com o público adolescente da TV

Beau Mirchoff já correu de alienígenas e outras criaturas medonhas no cinema, passou por situações mais tensas na televisão em séries como CSI e encarou os mulheres de comportamento difícil em Desperate Housewives. Após os dramas adultos, o norte-americano de 28 anos afirma ter ficado mais próximo da realidade de Matty, seu personagem na série adolescente Awkward, exibida todas as segundas-feiras, às 22 h, na MTV. O ator adquiriu hábitos de seus telespectadores.

"Agora, meus fãs estão em uma margem mais ampla. Os mais jovens são entusiastas das redes sociais. Eu tenho uma relação divertida e interativa com eles via Twitter, Instagram e Facebook", conta. Na trama, ele é o amor mal resolvido da protagonista Jenna (Ashley Rickards). Pouco notada na escola, a estudante virou entre os colegas depois de sofrer um acidente em casa, que levou todos a pensarem que ela havia tentado suicídio. Apesar de envergonhada com a situação, ela teve o mérito de conquistar Matty, o garoto mais disputado do colégio.

Na terceira temporada, atualmente no ar, Jenna fica dividida entre o amado e o melhor amigo Jake (Brett Davern), em um típico dilema adolescente. A indecisão da garota mexe com o galã da escola. "Ele vai trata-la com indiferença para que eles fiquem juntos. Como ele ainda a ama, o comportamento dele em relação a ela será exatamente o oposto do que ele sente por ela", explica Beau.

Por ter lidar com o público jovem da série, a quem também serve como referência, o ator sente a responsabilidade se ser considerado um exemplo para os fãs em um momento em que os ídolos dos adolescentes fazem parte de um rol de estrelas como Miley Cirus e Demi Lovato, que já falaram publicamente de problemas com drogas e transtornos psicológicos. "Acho que todos estão em uma mudança constante. Eu tento tratar todo mundo bem, especialmente os mais jovens como eu gostaria de ser tratado."

Por coincidência, o ator revela ter vivido uma experiência semelhante de seu personagem em Awkward, que fazia sucesso entre as colegas de classe. "Eu era popular na escola", contou ao Estado por e-mail. Entretanto, o jovem, que começou a trabalhar ainda adolescente, confessa não ter aproveitado. "Eu faltei muito na escola porque estava ocupado atuando.

Este ano, o ator estará no elenco de quatro longas. Nos Estados Unidos e no Canadá, onde é mais popular pelos trabalhos que fez em filmes e produções de TV locais nos respectivos países, o artista é figura fácil em publicações para meninas com menos de 18 anos. Com um nome, cuja tradução do francês significa bonito, Beau garante não ter essa imagem de si mesmo. "Eu sou trapalhão, ambicioso e feliz, na maior parte do tempo."