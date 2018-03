FX traz novas temporadas

O canal FX estreia hoje as novas temporadas de suas duas comédias: My Name Is Earl, às 20 horas, e The Office, às 20h30. Na semana passada, o canal colocou no ar a quarta e última temporada de Prison Break, no ar toda quinta-feira, às 22 horas.

Michael Scott (Steve Carell)está de volta ao escritório da Dunder Mifflin para mais situações constrangedoras. E, nesta quinta temporada, as histórias se concentram mais entre as paredes da firma. Algumas mudanças acontecem no local. A área de Recursos Humanos da Dunder Mifflin tem uma nova funcionária. Holly (Amy Ryan) é praticamente o Michael de saias. Ainda entre as novidades, Ryan (B.J. Novak) volta da prisão e é rebaixado ao posto de secretário, pois a Pam (Jenna Fischer) está estudando em Nova York.

Já Jason Lee e Jaime Pressly voltam a fazer o público rir na pele de Earl e Joy. A quarta temporada de My Name Is Earl traz um episódio em que Earl lembra seu desastroso primeiro aniversário de casamento com Joy.

CONSPIRAÇÃO

Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell) passaram maus bocados atrás das grades. Juntos ou separados, os irmãos fizeram de tudo para se livrar das prisões. Agora, na última temporada, os dois vão descobrir que, mesmo em liberdade, a vida não será fácil.

Os episódios finais da série vão desvendar toda a conspiração por trás das falsas acusações que Lincoln e Michael sofreram. A grande surpresa é a volta da dra. Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies) renascida a pedido dos fãs.