FX traz 4.ª temporada de The Office O 4º ano de The Office - que acaba de ganhar o prêmio de melhor elenco em série cômica no Screen Actors Guild Awards - vai estrear no FX no dia 10 de março, às 21 horas. Já o canal FoxLife exibirá as quatro primeiras temporadas de Nip/Tuck - série originalmente exibida na Fox - de segunda a sexta, às 22 horas, a partir de 3 de março.