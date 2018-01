Fusão de Fox e Apollo reunirá 'Big Brother' e 'American Idol' no mesmo canal

As empresas declararam que irão montar um empreendimento conjunto para unir a Endemol, controlada pela Apollo, e o Shine Group, da Core Media e da Fox.

Fox e Apollo deterão respectivamente 50 por cento da nova organização.

Entre os programas mais populares do Shine Group estão "Masterchef", "The Biggest Loser" e "Minute to Win It".

A Endemol tem os direitos de atrações como "Big Brother", "Wipeout" e "Deal or No Deal", e sua unidade Core Media é a responsável pelo "American Idol" e "So You Think You Can Dance".

Os negócios do novo grupo irão operar em mais de 30 mercados e incluir 600 programas e reality shows, informaram as empresas em um comunicado.

As cláusulas financeiras do acordo não foram divulgadas, e a transação deve ser concluída até o final de 2014.