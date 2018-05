Fugir de jatinho e dar 1 banana já não cola

Autorreferência explícita à clássica cena de Vale Tudo em que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Leila (Cássia Kiss) fogem do País a bordo de seu jatinho, e ele dá uma banana ao Brasil, a cena exibida anteontem em Insensato Coração, do mesmo Gilberto Braga, em parceria com Ricardo Linhares, é a evidência de que o País mudou nesses 22 anos. Na sequência de anteontem, o banqueiro Cortez (Herson Capri) tenta fugir do País com uma mala de dólares, tal e qual Marco Aurélio, e igualmente encena com os braços a sua banana, mas, ops, é detido antes que o avião decole. O refrão de 1989 era Brasil, Mostra Tua Cara... A trilha da vez foi Que País É Esse?, por Renato Russo.

Adeus aos cabelos ao vento

Flávio Migliaccio deixou as características madeixas brancas desgrenhadas, mas o feito vai durar apenas um episódio de Tapas e Beijos. É que seu Chalita, personagem de Migliaccio na série, vai se apaixonar por uma dançarina (Samanta / Fabíula Nascimento) e acaba pintando e penteando os rebeldes fios - o que, na vida real, foi feito com tintura preta que sai na lavagem. A cena está prevista para a próxima terça, na Globo

4

episódios terá a temporada de inverno do Que Marravilha!, do chef Claude Troisgros, no GNT. Gravado em Gramado, o programa estreia no dia 7 de julho.

"A minha grande frustração foi não ter sido jogador de futebol." Confidência do lutador Anderson Silva a Eliana em gravação para o programa deste domingo: 15h, SBT

Carla Marins volta à Globo após uma novela feita fora de casa, pelo SBT. Ela desembarca em Preciosa, cidade fictícia de Morde & Assopra como a enfermeira Amanda, verdadeira mãe de Rafael (Henry Fiuka), filho de Ícaro (Mateus Solano) e Naomi (Flávia Alessandra).

Os jogos finais do Torneio de Wimbledon ganham transmissão HD e 3D para assinantes da NET neste sábado e domingo, no canal 701. Para desfrutar do serviço é preciso, claro, ter uma televisão compatível com a tecnologia.

Por que alguém vai para a TV relatar um caso extraconjugal em rede nacional? Segundo o psiquiatra Flávio Gikovate, isso é mais comum nos EUA do que no Brasil, onde todos negam tudo até o fim.

Pois o casal Julie e Jay, protagonistas do episódio Os Traidores que o canal Discovery Home & Health exibe no dia 5, viveram um amor à primeira vista, tiveram três filhos em quatro anos de casados e uma vida dupla, do marido, que se apaixonou por uma garota de programa.

O par não só relatou tudo diante das câmeras, como faturou em cima do próprio drama com um livro sobre o caso de infidelidade, Surprised by Love: One Couple´s Journey from Infidelity to True Love.

Jack Bender, que produziu com J.J. Abrams, Lost, Alias e Felicity, também estará na próxima produção de Abrams, a série Alcatraz. O roteiro da vez se empenha em histórias passadas na famosa prisão de São Francisco.

Marcelo Tas e seus repórteres juvenis do Cartoon Network estrelam o especial Como Ser um Bom Repórter, que irá ao ar às 20h do dia 16. Em edição especial de 30 minutos, o time dá dicas inusitadas do que fazer e, principalmente, do que não fazer como repórter.