Fringe ficou bom; já Lost... A série Fringe (reprise hoje, às 23 horas no Warner) começou derrapando em uma trama chatíssima, sustentada por uma conspiração que talvez nem mesmo existisse, envolvendo eventos esotéricos, de ficção científica e, vá lá, uma pitada de realidade. Não pegou. acontece que o pai da ideia, J.J. Abrams, e um dos roteiristas, Roberto Orci, não vieram ao mundo a passeio. Acostumados a ganhar milhões, deram um trato na história e desceram da cátedra. Resultado: a aventura vivida pela agente Olivia Dunham e seus parceiros, o gênio esquizofrênico Walter Bishop, e o filho dele, Peter, QI de 190, ficou bacana. Está muito próxima de Arquivo X, abusando de monstros e experimentações genéticas, sem frescura intelectual. O episódio de hoje é típico. Tudo bem diferente do que acontece no confuso Lost, sucesso sem bússola. A produção é do faturador J.J. Abrams. No começo da série em 2004, ele revelou que o roteiro apostaria em duas vertentes: uma delas situaria a história em uma zona de testes do Pentágono; outra sinalizava para um limbo místico, pós-morte. Não prosperou. E agora? Danou-se, Mané. Ninguém sabe como é que a lambança será resolvida. Os fãs foram convidados a dar sugestões. É desespero.