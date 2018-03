Fringe estreia na Warner

Quando J.J. Abrams, cocriador de Lost, anunciou que faria outra série, os fãs se agitaram. O piloto de Fringe vazou na web, antes mesmo de sua estreia na TV americana, e será mostrado na Warner, terça-feira, às 22 horas. Abrams apresenta Fringe em um piloto de duas horas que começa com um incidente em um avião! Assim como Lost, o primeiro episódio tem cara de cinema e apresenta, de cara, um mistério: em Fringe, o avião não cai, mas todos os passageiros, inclusive piloto e copiloto, são mortos em circunstâncias desconhecidas. O FBI, a CIA e outras agências americanas colocam agentes em campo, entre eles, Scott (Mark Valley) e Olivia (Anna Tory), amantes.

Enquanto luta para salvar o namorado, Olivia se depara com uma conspiração que envolve uma empresa de tecnologia comandada por um milionário e pesquisas sobre teletransporte, reanimação, controle de mente e outras coisas do gênero. Ao lado de Olivia estão Walter Bishop (John Noble), um cientista excêntrico, e seu filho Peter (Joshua Jackson). Juntos, os três experimentam as reviravoltas do episódio de estreia que, para não decepcionar, acaba com suspense e mistério acerca da tal empresa de tecnologia - mas nada a ver com a Dharma Initiative!